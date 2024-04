Demichelis explicó por qué jugó Nacho Fernández y Echeverri fue al banco: "La Copa Libertadores es muy difícil, necesitás..."

Martín Demichelis enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa luego de la victoria de River ante Deportivo Táchira por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El Millonario comenzó con el pie derecho tras vencer 2-0 a los locales de la mano de Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca.

Además de analizar la actuación de sus dirigidos en tierras venezolanas, el director técnico del elenco de Núñez fue consultado sobre el motivo que lo llevó a introducir a Ignacio Fernández entre los titulares, dejando en el banco a Claudio Echeverri, quien ingresó y fue determinante para su equipo.

Mirá el video

Ante esta situación, Demichelis no dudó en contestar: "Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga un equipo van a protestar por quien no entró. La Copa Libertadores es muy difícil, necesitás personalidad, inteligencia y líderes. Nacho Fernández es uno de ellos".

"Nos ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores. Veníamos de dos derrotas, no era fácil para cualquiera. Los partidos de Copa son largos, cuando Echeverri entró, entró bien y me quedo con eso. Si le hubiese tocado desde el arranque quizás no hubiese tenido el rendimiento que tuvo cuando el partido estaba roto. Son cuestiones hipotéticas", añadió el DT de River.

Para finalizar, Demichelis habló del partido crucial que su equipo tendrá el fin de semana en la Copa de la Liga: "Regresaremos a Argentina mañana, es un viaje bien largo. Tenemos por delante un partido difícil que debemos sacar adelante para acomodarnos en el torneo local ante nuestra gente. No tengo ninguna duda que estaremos a la altura, ojalá podamos aprovechar este envión anímico regalarle un triunfo a toda la gente de River".