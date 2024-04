Boselli reveló adónde le pegó la pelota en el gol de rebote para River ante Táchira

River hizo su debut por la Copa Libertadores como visitante ante Deportivo Táchira, en un partido cerrado que no se abrió hasta que Sebastián Boselli tuvo la fortuna de llevarse el gol por delante.

A menos de 20 minutos del final, el delantero uruguayo definió de carambola con la cara para el 1 a 0 parcial del Millonario en Venezuela. Luego, su compatriota Nicolás Fonseca fue quien terminó sentenciando el duelo con un tremendo derechazo.

Mirá el video

"La verdad que es hermoso debutar con gol, no puedo describir lo que siento. Todos siempre sueñan con jugar la Libertadores, todos sueñan con ganar un partido y es un gol, así que es un sueño", expresó el ex futbolista de Defensor Sporting.

El autor del primer gol del partido contó la fortuna que tuvo para abrir el marcador: "No sé, ni idea con que le pegué. Suerte que entró y ya está, a festejar. Creo que fue con la mandíbula porque me duele la mandíbula porque me duele. Imagino que la mandíbula, pero fue gol y estoy contento".

"Yo pienso que en el primer tiempo hicimos cosas muy buenas, quizás después no tanto pero creamos peligro, logramos crear peligro, logramos ser protagonistas y ya en el segundo tiempo con los cambios y con unas palabras en el entretiempo pudimos acomodar, ahí ya fuimos dominantes y pudimos convertir", agregó Boselli.

El próximo duelo de River será el domingo ante Rosario Central por la definición de la Copa de la Liga, mientras que por Copa Libertadores, recibirá en el Monumental a Nacional de Uruguay el próximo jueves.