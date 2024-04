Rumor bomba en River: ¿va por Ángel Di María?

Se aproxima el mercado de pases y River Plate está dispuesto a sacudir el fútbol argentino. Según Hernán Castillo, el equipo dirigido por Martín Demichelis está evaluando la posibilidad de fichar a Ángel Di María de cara a la Liga Profesional, Copa Argentina y la Copa Libertadores, aunque aclaró que es algo casi imposible.

Mirá el video

"En estas cuestiones sobre los dirigentes de River, yo sé que van a preguntar por Di María. No creo que Di María juegue en River, yo te diría 99 a 1 que no, pero que van y preguntan, van y preguntan. Viendo este revuelo con Central, que le amenazaron a la familia, si quería venir al país. Yo sé que en una charla, que había dirigentes, uno dijo 'che y Di María'", expresó.

Luego, reafirmó: "No creo que venga. Ni siquiera les contestaría, porque Di María mismo no vendría a otro lugar que no sea Central. Pero esas charlas son las que se dan, y uno preguntó".

El Fideo tiene contrato con Benfica hasta junio del 2024 y días atrás comenzó a circular el rumor de que la idea de volver al fútbol argentino perdía fuerza por todo lo sucedido y que el club portugués estaba buscando al manera de retenerlo con un contrato que le brinde la tranquilidad que quizás no tenga en su Rosario natal.