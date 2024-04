Coudet se hartó de los insultos de los hinchas de Inter y habló con dolor: “Me pegan todo el tiempo y…”

Por la cuarta fecha del Brasileirao, el Inter de Porto Alegre empató 1-1 como local ante Atlético Goianiense, uno de los cuatro clubes ascendidos para esta temporada, y los hinchas silbaron e insultaron duramente al equipo y al entrenador Eduardo Coudet, que se descargó a corazón abierto en la conferencia de prensa post partido.

El equipo del Chacho fue mucho más que su rival, dominó los 90 minutos e intentó 22 remates contra solo 4 de su contrincante, pero no alcanzó para sumar de a tres y acumula 7 puntos sobre 12 posibles, lo que lo ubica en la sexta posición de la liga brasileña, a dos del puntero Botafogo. Además, en su grupo de la Sudamericana marcha segundo, detrás de Belgrano de Córdoba por diferencia de goles, tras un triunfo y dos empates.

Mirá el video

"Entiendo todas las ilusiones que todavía tenemos, pero estuvimos a un gol de quedar punteros del Brasileirao. No hay paciencia. Desde los primeros minutos detrás del banco me están insultando. Hablo enrarecido porque a veces vivimos situaciones difíciles en cuanto al resultado. No sé si todavía estamos pagando la eliminación del Estadual", expresó el DT argentino.

"La prensa local me pega todo el tiempo y quizás tengan razón. Quizás el problema soy yo. Hay un clima raro. Venimos de ganar un partido importantísimo en la Sudamericana (2-1 a Delfín en Ecuador) y a los pocos minutos ya estoy recibiendo insultos sin parar", explicó Coudet.

"Hacemos un gran esfuerzo, trabajamos todo el día para hacer crecer a este club y a los jugadores, intentamos jugar de manera que la afición se sienta representada, ser protagonistas, atacar la mayor parte del tiempo, intentar ganar todos los partidos sin importar el rival y dónde jugamos, y con el rendimiento que hemos tenido este año sólo perdimos dos partidos", destacó.

"Fue difícil, pero creo que merecíamos ganar cómodamente. Trabajamos para que los fans se sientan identificados. Evidentemente no se sienten identificados porque si no no reaccionarían así. La situación me pone triste. En este clima el Inter no saldrá campeón conmigo ni con Guardiola. Es imposible ser campeón en este clima. O sos campeón o una mierda", sentenció Coudet.

Por último, el Chacho exclamó a corazón abierto: "Me entristece porque elegí estar acá hoy. Elegí renovar, teniendo otras situaciones. Y lo elegí porque es un desafío salir campeón con el Inter. Y una de las cosas más importantes por las que el Inter puede ser campeón es por su gente".