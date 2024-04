La decisión de Ascacibar tras la insistencia de su hermano por pedirle que juegue en Boca

Santiago Ascacibar, uno de los futbolistas más importantes en Estudiantes, palpitó el partido ante Boca por las semifinales de la Copa de la Liga y explicó que su hermano, fana del Xeneize, le pidió que se ponga la azul y oro alguna vez en su carrera antes de retirarse.

El volante reconoció el pedido de su hermano, pero tomó una decisión: "Mi hermano, creo que hasta que me retire, me va a pedir que vaya a Boca, pero particularmente en Estudiantes me siento bien. Siento el apoyo constantemente de la gente, de mi familia... Este es mi lugar, siento la tranquilidad, en Argentina solo voy a jugar en Estudiantes".

Ascacibar, una pieza clave en Estudiantes.

Por su parte, Ascacibar también se refirió al partido del próximo martes en Córdoba: "Cuando toque, tenemos que estar preparados. Si era domingo, lunes o martes, cualquier día. Es una semifinal y no se pierde el foco. Estamos preparados para jugar una semifinal, y más allá de lo físico, uno va a dar todo, nadie se guarda nada".

"Medimos lo que hizo Boca en el torneo local y a eso nos vamos a enfrentar. Hace poco jugamos y sabemos lo que proponen. Tienen jerarquía y últimamente están jugando bien, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas y es lo que queremos demostrar en los partidos", analizó el futbolista del Pincha, en diálogo con TyC Sports.

En el último enfrentamiento entre ambos, Estudiantes se impuso por 1-0 ante el equipo de Diego Martínez, pero la jerarquía del Xeneize en los mata-mata harán que este duelo por un lugar en la final sea un partido completamente diferente. Este partido se jugará el martes 30 de abril a las 20.00 horas en el estadio Mario Alberto Kempes.