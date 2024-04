La contundente banca de Evangelina Anderson a Demichelis tras las críticas

"Estoy entero, porque veo que los chicos se entregan, a pesar del golpe del otro día salieron e hicieron un gran primer tiempo. Cuando note que la situación no de para más, voy a levantar la mano, no me atan los contratos. Las ganas las voy a tener siempre porque amo esta institución, la defendí como jugador y la defiendo adentro y afuera como entrenador", fue la respuesta de Martín Demichelis cuando le preguntaron por los rumores de una posible renuncia a su cargo.

El director técnico de River, que ganó dos títulos en su primer año en la institución y otro a inicios de la nueva temporada, no ha logrado conectar con los hinchas y luego de la eliminación ante Boca se puso en duda su continuidad. Ante esta situación, tanto el mismo director técnico como los principales directivos manifestaron su deseo de continuar con el ciclo que tiene al equipo con un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El posteo de Evangelina Anderson en Instagram.

En este contexto, como ha sucedido en otras ocasiones, quien salió a bancar a Micho en las redes sociales fue Evangelina Anderson. La esposa del DT dijo presente en su cuenta de Instagram, donde compartió diferentes declaraciones de dos exjugadores de la Selección Argentina.

El primero de ellos fue Alejandro Mancuso, quien formó parte del cuerpo técnico de Diego Maradona en la Albiceleste. "Era uno de nuestros referentes. Jugaba por condición y por voz de mando. Tenía mucha personalidad y no tengo dudas de que está sabiendo manejar el vestuario de River. Lo que pasa es que no vende humo como otros ni va a gritar para que la gente lo vea", expresó el ex Boca en su diálogo con Fox Sports Radio. Allí, la mujer añadió: "Mejor explicado, imposible".

El otro fue Sergio Goycochea. "Estoy burrido de escuchar tantas críticas a Demichelis. A cada acción, cada gesto, cada declaración, le están buscando algo. Hay muchas cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, pero creo que a veces es demasiado. Ganó tres campeonatos, podemos discutir partidos y rendimientos, pero llegó el momento de dejarlo trabajar con tranquilidad".