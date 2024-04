La respuesta bomba de Demichelis cuando le preguntaron si renunciará a River a fin de año: “El día que no pueda más voy a…”

River no jugó un gran partido, pero se quedó con tres puntos en condición de visitante que le permiten continuar con puntaje ideal en la Copa Libertadores. De esta manera el Millonario se repuso del duro golpe recibido ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Tras el partido, que fue triunfo por 2-1 ante Libertad gracias a los goles de Pablo Solari y Franco Mastantuono, quien dijo presente en conferencia de prensa fue Martín Demichelis. Allí el DT recibió la sorpresiva pregunta del Tano Santarsiero, relator partidario de River: "Quiero consultarte si tenés pensado cumplir el contrato, porque hay un rumor instalado de que a fin de año, seas campeón de la Copa o no, vas a dar un paso al costado. Quiero que vos me digas si está en tu cabeza eso".

Mirá el video

Para comenzar, manifestó: "Me estás llevando muy lejos en lo que te obliga la vorágine del día a día de River, porque hay que vivir el día a día. Estoy eternamente agradecido a la institución y a este grupo de dirigentes. Cuando lo normal en el fútbol argentino es que a los entrenadores le hagan un año más uno de contrato, automáticamente a mí me ofrecieron tres. Soy inmensamente feliz a pesar de las circunstancias que a veces a uno le toca atravesar, como lo del otro día, que es un golpe dentro de lo que llevo en la institución".

Con respecto a la importancia de respetar los plazos establecidos en los vínculos contractuales, Demichelis añadió: "Los contratos están para cumplirlos. No es fácil Argentina a la hora de conllevar todo lo que se dice para bien y para mal, por eso trato de ausentarme tanto en las buenas como en las malas. Dios dirá. Estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mí".

Segundos más tarde, llamativamente, explicó que puede emigrar de River en cualquier momento, tenga o no contrato por cumplir: "El día que yo no pueda más voy a ser el primero en levantar la mano, independientemente de si tenga contrato o no. Es mi forma de ser, así lo fui como jugador. Cuando sentí que no me daban las piernas agradecí a la institución y me fui. Estoy entero, porque veo que los chicos se entregan, a pesar del golpe del otro día salieron e hicieron un gran primer tiempo. Cuando note que la situación no de para más, voy a levantar la mano, no me atan los contratos. Las ganas las voy a tener siempre porque amo esta institución, la defendí como jugador y la defiendo adentro y afuera como entrenador".