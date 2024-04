El jugador de River que la pasó mal al bajar su rendimiento: “Me frustraba mucho no poder ayudar al equipo”

Pablo Solari fue uno de los puntos altos de River en la victoria ante Libertad. El delantero estuvo muy activo y anotó el gol que abrió el marcador en Paraguay, lo que significó un desahogo para el puntano ya que desde marzo que no convertía y seguramente será una inyección anímica importante para que su nivel siga en alza.

Tras el partido, analizó la victoria pero también realizó una particular confesión: "Estoy muy contento porque sacamos este partido adelante, que era lo importante. No venía convirtiendo, tenía las situaciones y me frustraba mucho no poder ayudar al equipo“.

“Este grupo es muy resiliente, estamos muy unidos, más allá de la derrota que en un clásico emocionalmente, quieras o no, te afecta. Este grupo sabe sacar las situaciones adversas, estamos muy contentos como grupo“, concluyó Solari respecto a cómo está internamente el plantel tras el superclásico.

El atacante de 23 años, que había sido suplente en el último compromiso ante Boca, marcó su cuarto tanto en la temporada en 13 partidos con la camiseta de la Banda. Con el festejo, Solari le dio la merecida ventaja al conjunto dirigido por Martín Demichelis, pero duraría poco porque a los 40, el ingresado Matías Espinoza marcó la igualdad de cabeza.