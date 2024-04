El enfado de Andrés Chávez tras su gol anulado ante Racing por supuesta mano: “Duele y da…”

Racing logró una importante victoria por Copa Sudamericana en Chile, en un partido en el que pudo ganar por más diferencia pero que terminó sufriendo por no definirlo antes. Además, el choque contó con una jugada polémica que todo Coquimbo discutió ya que el juez del partido, con ayuda del VAR, lo anuló.

Mirá el video

Ocurrió a los quince minutos del segundo tiempo cuando una pelota larga buscó a Andrés Chávez, quien la bajó con el pecho y sacó un remate que se metió en el ángulo de Gabriel Arias, que poco pudo hacer para evitar la conquista. Sin embargo, los jueces que estaban en el VAR advirtieron sobre una posible mano que, tras revisar en reiteradas ocasiones, encontraron lo que buscaban.

Luego del partido, el ex Boca habló al respecto y no ocultó su bronca: "Cuando el juez va a ver la jugada pensé que iba por un offside, nunca pensé que era por una mano. En lo personal, no sentí que la toqué con la mano. Después, revisándola podemos sacar un montón de conclusiones, pero ya no sirve opinar tanto".

"Duele, da bronca, porque creo que era un empate y era en el momento justo en que estábamos levantando y creándonos ocasiones, sería un partido distinto", agregó el comandante que, de igual manera, destacó que "nos vamos con la sensación amarga, pero lo positivo es que el equipo sigue creciendo. Esperaremos el próximo partido para ir a buscar un buen resultado".