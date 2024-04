La fuerte respuesta del tesorero de la AFA al DT de Estudiantes tras su queja previa a la semi con Boca: "Si estás llorando..."

Luego de la derrota de Estudiantes ante Gremio, por Copa Libertadores, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y al momento de referirse al partido que el club platense deberá jugar con Boca por las semifinales expresó frases que generaron la reacción de Pablo Toviggino, quien hace rato viene cruzándose con jugadores y directivos del fútbol argentino.

"Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River...Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada", expresó el DT haciendo alusión a la negativa de cambiar la sede del partido (se jugará en Córdoba) para que los fanáticos pinchas puedan alentar al equipo sin afrontar demasiados gastos.

El posteo de Toviggino.

Los dichos del DT se viralizaron y el tesorero de AFA salió con todo a responder: "Podés hablar todo lo que quieras de los arbitrajes, lo haces, lo hacen y lo seguirán haciendo!! Pero pedir?? Qué quieres pedir?? Esa parte no entendí!! Si estás llorando de antemano, te condicionas solo!! Pensa en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF".

Pero esto no quedó ahí ya que Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, compartió el posteo de una fanática que tiene que ver también con la sede elegida para la semi: "El pueblo pincharrata, al igual que el pueblo argentino, hace un esfuerzo económico enorme para llegar a fin de mes. Estamos en un momento en que la realidad económica y laboral no nos permite darnos ciertos gustos. Uno de esos gustos es alentar al equipo de fútbol que llevamos en nuestro corazón".

"Me hago eco de todos esos hinchas y solicito a quien corresponda considerar pedir cambio de lugar para disputar la semifinal ante Boca. A muchos hinchas se les hace imposible viajar. No sé si será posible pero al menos queremos intentarlo", publicó la usuaria, a lo que el máximo mandatario agrego: "Un mensaje de la realidad. Sentido común", expresó la Brujita.