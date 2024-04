La fuerte queja de Eduardo Domínguez contra Boca en la previa de la semifinal: “Ya nos dejaron en claro que…”

Estudiantes vivió una noche complicada en La Plata. En la previa de lo que será la semifinal de la Copa de la Liga ante Boca, el Pincha perdió con Gremio por Copa Libertadores y complicó su futuro en el certamen ya que podría salir de la zona de clasificación si se dan algunos resultados en el otro juego del grupo.

Luego del partido, Eduardo Domínguez habló con los medios y no se guardó nada al momento de hablar sobre la programación del partido ante el equipo de Diego Martínez, que será el martes en Córdoba: "Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River...Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada".

"Obviamente, queremos lo mejor para el espectáculo. Si es el martes iremos el martes, si era el lunes, iríamos el lunes. Si miércoles, iremos el miércoles. Nosotros vamos a estar a la altura porque vamos a estar preparados”, agregó en tono desafiante el entrenador, quien realizó una sincera la autocrítica sobre la derrota: "El rival nos costó, eso fue claro".

"Entramos tensionados, estuvimos muy erráticos. El rival entendió esa situación y jugó más cómodo. Fue parejo el partido, con pocas situaciones. Antes de que expulsaran al jugador de Gremio, jugamos por afuera con Edwin (Cetré) y Pablo (Piatti) para jugar a los centros. Buscamos quedar mano a mano con dos delanteros, no lo pudimos aprovechar, nos cerrábamos demasiado y no ampliábamos bien a los laterales para quedar equilibrados con Enzo (Pérez) y el Ruso (Santiago Ascacíbar) en el medio", explicó.