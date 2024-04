La Bruja Verón reveló qué le pasó a Messi en su primera arenga como capitán de la Selección: “Se trabó en…”

Hace casi 14 años, en el Mundial de Sudáfrica, el plantel de la Selección argentina fue testigo del debut de Lionel Messi como capitán de la Albiceleste. Entre esos jugadores estaba Juan Sebastián Verón, quien reveló cómo fue la arenga de Leo antes de salir a jugar contra Grecia en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!.

"Se trabó en algún momento. Es normal. No es fácil hablar delante de un grupo y menos en esa situación. No lo ayudamos. Salió bien", confesó la Brujita. Además, se refirió a su relación con quien compartió habitación en Sudáfrica: "Hace mucho no hablo", reconoció.

Además, recordó el primer partido que jugaron juntos en la Selección: "Cuando no estaba en contacto con la pelota y se aislaba, se salía de partido. Necesitaba estar en contacto permanente con la pelota y yo trataba de que él estuviera involucrado todo el tiempo con lo que pasaba".

"No mantengo relación con Messi, hace mucho que no hablo. Pero no me sorprende su cambio, veo con alegría veo que haya entendido la influencia que él tiene en un equipo, que la tenía en Barcelona, pero para hacerse sentir desde otro lugar. Muchas veces se retraía, por no querer imponerse más allá de lo futbolístico", reconoció.

Para el exjugador de Estudiantes, Boca, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter, en esta nueva versión la Pulga dice: "'Acá estoy yo, te agarro de la mano y te llevo', pero desde otro lugar. Lo vi mucho más protagonista y líder. Con los años tenés que ocupar ese rol y él lo hizo". "En un momento de recambio, se puso a la altura de los demás y se hizo cargo de los momentos complejos del proceso para sacarles toda la presión", remató.