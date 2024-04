River puso el grito en el cielo por el gol anulado ante Boca: “La pelota entró; se vulneró él…”

Pasaron un par de días del Superclásico que Boca le ganó a River y desde la dirigencia millonario rompieron el silencio sobre la polémica jugada que marcó el partido. Luego de lo sucedido, y todavía sin tener en claro cómo se determinó si la pelota entró o no entró, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de la institución, dio su opinión al respecto y fue muy claro en su reclamo.

La jugada polémica

"Creo que es Pol Fernández el que la quiere rechazar, le rebota a Lema y se mete. La pelota entra. Romero tiene el gesto de un arquero que la saca, pero la saca de adentro. Belatti, nada menos que Belatti, árbitro argentino mundialista, marca la mitad de cancha y el árbitro valida el gol", dijo el directivo en diálogo con radio Continental.

Luego, en la misma línea, continuó: "Para mí no hay dudas de que entró, pero el VAR, sin ninguna herramienta científica o técnica, decidió que no y rectificó el gol dado por Yael Falcón Pérez. Se modificó el protocolo VAR, porque no hay ningún error claro y manifiesto que justifique modificar lo que el juez cobró, que es el gol. A nuestro modo de ver, se vulneró el protocolo del VAR".

"¿Si vamos a pedir explicaciones? Esto es un hecho manifiesto, más allá de las explicaciones que se puedan pedir o no. Si vos escuchás los audios, vas a ver que los jugadores de Boca que estaban ahí están hablando de un foul. De hecho, tiene que aclararle el juez VAR a Falcón Pérez que lo que están viendo es adentro o afuera".

Por último, puso un ejemplo y repitió que a su entender fue gol: "Y cuando vos ves la cara de Romero, que es el mejor testigo para ver si la pelota entró o no entró, la cara es de resignación. ¿Me preguntás a mí? La pelota entró".