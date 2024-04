El preocupante posteo de Peque Schwartzman tras caer en la qualy del Madrid Open

Diego Schwartzman sumó una nueva decepción al caer en su debut en la clasificación para el Masters 1000 de Madrid frente al local Albert Ramos Viñolas (105°) por 3-6, 7-6 (3) y 6-2. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después del partido, cuando el Peque compartió un mensaje en sus redes sociales que generó preocupación y especulación sobre su futuro.

El posteo del Peque luego de la derrota.

En un post en X (antes Twitter), escribió "final del viaje…" (con emojis de manos, un tilde verde y una cara sonriente), algo que rápidamente se convirtió en tendencia y generó la inmediata reacción de los fanáticos, quienes lo interpretaron como una posible señal de un retiro por lo que llenaron de mensajes la publicación.

Aunque no ha hecho ningún anuncio oficial, que el Peque haya deslizado que no participará en la clasificación para Roland Garros, sumado a este enigmático mensaje, alimenta la incertidumbre sobre su continuidad en el circuito pero hasta que Schwartzman no aclare el significado de su mensaje, no tendremos mayores precisiones al respecto.

Con 31 años, y 142 en el ranking mundial ATP, el Peque no consigue levantar un título desde el Abierto de Buenos Aires en 2021 y no gana un partido en el cuadro principal de un certamen ATP hace más de seis meses, cuando venció a Francisco Cerúndolo en la primera ronda del ATP 500 de Tokio en octubre del año pasado.