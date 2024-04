El campeón del mundo con Argentina que River fue a buscar a Europa: los detalles de la negociación

Luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga ante Boca, el objetivo principal de River es conseguir lo antes posible la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Mañana visitará a Libertad de Paraguay y los dirigentes ya comenzaron a trabajar pensando en la segunda fase donde podrá incorporar futbolistas para afrontar el tramo final del torneo.

Ante esto, Leonardo Ponzio viajó a España días atrás y se reunió con Germán Pezzella. La idea es traer jerarquía para reforzar el buen plantel que ya tiene Martín Demichelis y el defensor campeón del mundo con la Selección argentina es el apuntado. Si bien renovó su contrato con Betis hasta 2026 bajó su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a 4 millones.

Pezzella marca a Messi durante un entrenamiento de la Selección.

El León mantuvo un cordial encuentro con el jugador que es capitán y figura del conjunto sevillano, y su representante Darío Bombini (el mismo que tenía él). Esta reunión sirvió como un primer acercamiento con miras a su posible regreso a Núñez en la segunda mitad del año y, si es convocado por Lionel Scaloni para la Copa América, estaría considerando seriamente regresar a Argentina junto con su familia una vez finalizado el certamen que se jugará en Estados Unidos.

Además, durante el encuentro, el presidente Jorge Brito participó mediante una videollamada en la que le expresó el deseo de tenerlo para la segunda parte del año. "Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás, el resto es un trámite", fue la frase que le habría dicho el titular del club en el diálogo que mantuvieron.

Tiempo atrás, Pezzella habló al respecto y explicó: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. En mi cabeza está volver, si se me permite". El defensor jugó 69 partidos, marcó 5 goles (uno a Boca, bajo el diluvio, 1-1 en 2014) y ganó cinco títulos: Torneo Final 2014 y Copa Campeonato, Copa Sudamericana 2014 (otro festejo propio, ante Atlético Nacional), Recopa 2014 y Copa Libertadores 2015.