Qué se dijeron Demichelis y el árbitro Falcón Pérez cuando terminó el partido: "Tira el guante y..."

"Jamás hable de los árbitros ni voy a hablar. Fue por una cuestión de disculpas, porque al final del partido, cualquiera de los chicos le podría haber dicho algo. Me fui a disculpar si es que había pasado, me dijo que no, que estaba todo bien. Me quería quedar tranquilo, que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido", fue la frase con la que Martín Demichelis explicó su visita al camarín del árbitro en conferencia de prensa.

Con el correr de las horas, se conoció que las palabras del director técnico no reflejaron lo que realmente sucedió. Durante la jornada del lunes Juan Cortese, encargado de cubrir el día a día de River para la pantalla de TyC Sports, se expresó sobre esta situación en su cuenta de X.

"La información que tengo es que Demichelis no fue a pedir disculpas al árbitro tras el partido sino todo lo contrario. Lo que no sé por qué no dijo lo que realmente sucedió. Por otra parte los audios mostrados del VAR públicamente ratifican en River la teoría del perjuicio", escribió.

Pero esto no fue todo. En las redes sociales se volvió viral la imagen de Martín Demichelis ni bien culminó una nueva edición del Superclásico en el Mario Alberto Kempes. El director técnico ingresó al campo de juego y, sin dudar, se encaminó hacia la figura de Yael Falcón Pérez.

Las imágenes muestral al DT saludando a la terna arbitral y realizando la pregunta que todo el mundo River se hacia en esos momentos: "¿No fue? ¿No entró?", soltó Micho refiriéndose a la polémica jugada en la que Chiquito Romero evitó lo que era el 2-1 parcial para el Millonario.

"Nunca entró. Tira el guante (Chiquito Romero) y nunca entra", le respondió Falcón Pérez, quien en primera instancia había convalidado el gol en contra de Cristian Lema. Posteriormente, tras el llamado y el análisis del VAR, el juez anuló su decisión y el juego se reanudó con salida desde el fondo para el Xeneize.