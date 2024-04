El primer gol de Benjamín Agüero en las Inferiores de Independiente y el emotivo mensaje de Gianinna Maradona

En enero, el Kun Agüero visitó el predio de Independiente en Villa Domínico, saludó al plantel y mantuvo una charla con su excompañero y DT Carlos Tevez. Sin embargo, el motivo de la visita no era ese, sino el acompañar a su hijo, Benjamín Agüero, a una prueba de chicos que aspiraban a ingresar a las inferiores del club.

Benjamín, que es hijo también de Gianinna Maradona y nieto de Diego Armando Maradona, pasó con éxito la prueba y se incorporó a la categoría octava tiempo después.

Este sábado, en el marco de la fecha 5 del Torneo de Inferiores de la Liga Profesional, tuvo su tan ansiado debut cuando ingresó a los 33 minutos en la goleada por 4 a 0 de su categoría ante Deportivo Riestra. Lo que no se esperaba es que un día después iba a debutar en las redes.

Solo a 24 horas de su debut, la octava de Independiente volvió a jugar, en este caso ante Vélez, con una nueva goleada para el Rojo, en este caso por 3 a 0. Uno de los tantos fue de Benjamín Agüero, que pudo debutar en las redes al empujar un centro por bajo desde el costado.

El debut de Benja en la octava del Rojo. (Fot: El Semillero del Rojo)

La responsable de inmortalizar el video en las redes sociales fue su madre, Gianinna Maradona, que subió el gol a su red social Instagram y escribió: "¡Que sea el primero de muchos! ¡Te amo Ben!".

Luego, dejó una emotiva dedicatoria para el chico de 15 años, con referencia a su abuelo Diego Armando: "¿Viste que las señalé? ¿Las? ¿No era para mi sola? No, también para la Tata (la abuela Claudia Villafañe) obvio. ¡Ok, igual por suerte no me dijiste que era solo para la Tata! Lloré, sí, me emocioné, el gol y tu festejo. Siempre que me busques ahí voy a estar. A todas partes siempre, lo sabes. Nosotras acá, él desde el cielo. ¡Que orgullo ser tu mamá marciano!".