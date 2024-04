Demichelis, caliente: se supo qué pasó cuando fue al vestuario del árbitro tras la derrota ante Boca

Ni bien finalizó el Superclásico entre Boca y River, una imagen que lo muestra a Martín Demichelis saliendo del vestuario millonario sembró dudas sobre si había ocurrido un reproche para con el árbitro Yael Falcón Pérez en su vestuario. Aparentemente por la jugada del segundo gol anulado a su equipo.

En conferencia de prensa, el DT no negó el encuentro con el juez en su vestuario, pero sí expresó que las causas que motivaron el encuentro fueron absolutamente opuestas a la que se especuló, relacionada con un pedido de disculpas.

"Jamás hable de los árbitros ni voy a hablar. Fue por una cuestión de disculpas, porque al final del partido, cualquiera de los chicos le podría haber dicho algo. Me fui a disculpar si es que había pasado, me dijo que no, que estaba todo bien. Me quería quedar tranquilo, que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido", expresó.

Mirá el video

Sin embargo, este lunes Juan Cortese, periodista de TyC Sports que cubre el día a día de River, confesó que no fue precisamente un ofrecimiento de disculpas el de Demichelis.

En su cuenta de la red social X, escribió: "La información que tengo es que Demichelis no fue a pedir disculpas al árbitro tras el partido sino todo lo contrario. Lo que no sé por qué no dijo lo que realmente sucedió. Por otra parte los audios mostrados del VAR públicamente ratifican en River la teoría del perjuicio".

Según contó en la señal televisa el mismo periodista, el DT habría acudido al vestuario para pedirle explicaciones por el diálogo con el VAR, que fue el que terminó anulando el gol que la terna efectivamente cobró, y que la respuesta del juez internacional no lo habría dejado conforme.