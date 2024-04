La llamativa respuesta de Demichelis sobre la gran polémica del gol anulado a River: “Ni la…”

Además de revelar que fue al vestuario del árbitro para pedir disculpas por algún exceso de sus futbolistas, Martín Demichelis fue consultado sobre la polémica en la que el VAR no convalidó una dudosa jugada que pudo poner en ventaja a River, cuando el partido todavía estaba igualado, y su respuesta fue llamativa.

"Jamás hablé de los árbitros ni lo voy a hacer. Fui a su vestuario a pedir disculpas por si alguno de los chicos había dicho algo, que se entendiera que podría haber sido algo del juego, pero no sucedió", había explicado sobre su charla con Yael Falcón Pérez y luego, al ser directamente consultado sobre si entró o no la pelota, expresó: "No sé si entró, ni la vi".

Además, en la charla con los medios, contó los motivos por los que eligió poner a Manu Lanzini en lugar de Franco Mastantuono y agregó que Claudio Echeverri había pasado una mala noche: Manu entró desde el banco, fresco. A Mastantuono lo tenemos en consideración, nos genera orgullo tener a un jugador de 16 años en el plantel. Antes de ponerlo en el primer partido le avisé a la dirigencia que se preparan porque se iba a venir una oleada en cuanto a las miradas y los adjetivos calificativos buenos para él".

"Echeverri tuvo fiebre hasta anoche, levantó la mano para arrancar porque estaba mejor, si no estaba bien no hubiera jugado. Nacho estaba con amarilla y con el ingreso de Lanzini y Barco la idea era agarrar más la pelota y romper con el gran cambio de ritmo que tienen, pero justo nos golpearon. El rival replegó, se hace más difícil. Lo fuimos a buscar y nos quedamos sin tiempo", cerró.