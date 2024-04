Demichelis fue al vestuario del árbitro tras perder ante Boca y reveló el particular motivo

Luego de la derrota de River ante Boca, en los cuartos de final de la Copa de la Liga, Martín Demichelis salió del vestuario millonario y fue a ver a Yael Falcón Pérez, árbitro del partido. La imagen sorprendió a todos y, para muchos, tenía que ver con la jugada polémica que pudo haber cambiado el partido y que VAR no le permitió a River ponerse en ventaja.

Mirá el video

Ante esto, en conferencia de prensa, el entrenador fue consultado al respecto y respondió sin vueltas: "Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de disculpas, porque al final del partido cualquiera de los chicos podría haber dicho algo y simplemente me fui a disculpar".

"Me dijo que no, que estaba todo bien, que me quedara tranquilo. Para que sepa entender las emociones de los jugadores cuando pierde un partido, nada más que eso", agregó el entrenador ante los medios. Luego, sobre el partido, expresó: "Creo que hicimos un buen primer tiempo, arrancamos mejor que el rival. Hasta el tiro libre de Zenón, no nos habían pateado".

"Cuando te vas al vestuario después de hacer un buen primer tiempo en lo que habíamos pensado hacer, lo que más me preocupaba era lo emocional. Hicimos ese gol que no se validó y después te golpea el rival y cuesta". agregó el entrenador.