La furibunda crítica del presidente del Lille de Francia a Dibu Martínez: "Este chico tiene una..."

Lo hecho por Emiliano Martínez en el duelo entre Lille y Aston Villa sigue generando repercusiones. Los franceses apuntaron una vez más contra el arquero de la Selección argentina por sus gestos durante la tanda de penales y hasta el presidente del club rival, Olivier Letang, lanzó fuertes frases contra Dibu en diálogo con L'Equipe.

"No quiero que nos dediquemos a hablar de este chico que tiene una actitud que no es la de un deportista de muy alto nivel. En el deporte de alto nivel, en la victoria o en la derrota, hay que mantener la calma y la elegancia, por eso prefiero que nos centremos en nosotros mismos y saquemos todos los aspectos positivos", expresó el titular de Lille.

Tras el partido, luego de todo lo que generó su actitud, Martínez explicó los motivos por los que reaccionó de esa manera: "Me motivan los fans. Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me han tirado cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar".

En la próxima instancia de la competencia, el Aston Villa se medirá ante el Olympiacos, rival que clasificó a la semifinal tras vencer al Fenerbahçe de Turquía en los cuartos. La semifinal de ida se disputará el próximo 2 de mayo en Inglaterra mientras que, la de vuelta, tendrá lugar el día 9 del mismo mes en Grecia.