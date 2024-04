Qué tiene que pasar para que haya River-Boca en cuartos de final de la Copa de la Liga

River hizo sus deberes en la Zona A, porque venció por 3 a 1 a Instituto y selló su clasificación a los playoffs en el primer puesto, aprovechando el agónico empate de Barracas Central a Argentinos Juniors. El resto de los clasificados fueron justamente Argentinos Juniors y Barracas Central, más Vélez.

Justamente, el Fortín, que se metió aún sin depender de su propio resultado, enfrentará en cuartos de final a Godoy Cruz, que ya se había asegurado ser puntero de la Zona B. Ese es el único cruce confirmado, ya que el resto debe definirse cuando concluyan los encuentros simultáneos que definirán la Zona B.

Estos partidos enfrentarán a Lanús vs Estudiantes, Boca Juniors vs Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs Newells y Belgrano ante Racing. El equipo de Diego Martínez, que no está entre los cuatro clasificados, depende de sí mismo porque una victoria lo depositaría inmediatamente como clasificado por el cruce entre el Pincha y el Granate.

Sin embargo, una combinación de resultados puede hacer que Boca termine cuarto, como el último clasificado, lo que lo obligará a jugar ante River un Superclásico en los cuartos de final de la competencia. ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda?

En primer lugar, una de las alternativas es que ganen Boca, Defensa y que haya un ganador entre Estudiantes y Lanús, cualquiera sea. Así, quedaría Godoy Cruz primero, ese ganador segundo, Defensa tercero y Boca cuarto. Ese perdedor quedaría quinto y eliminado.

Si hay empate entre Estudiantes y Lanús, Boca no debería ganar por más de un gol, para no igualar al Pincha en goles y seguir cuarto pero con el Halcón de Varela segundo y Lanús eliminado.

La otra alternativa es que Boca empate, pierda Lanús y Racing no gane. En ese caso volverá a quedar cuarto por detrás de Godoy Cruz, Defensa y Estudiantes, superando a Lanús por diferencia de goles.