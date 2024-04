Grindetti reveló la decisión de Tevez tras la eliminación de Independiente: “Hablé con él y me dijo que va a…”

Tras el empate de Independiente ante Talleres de Córdoba, que significó la eliminación de ambos en la Copa de la Liga, algunos rumores apuntaban a que Carlos Tevez podría dejar el cargo ya que por segunda vez se queda en la puerta de la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo fue Néstor Grindetti, presidente del Rojo, quien bancó al DT y reveló qué hará.

Mirá el video

"Pensamos en un proyecto a largo plazo, quiero que siga", sentenció el directivo, quien agregó: "Yo aspiro a que sí. Tengo un gran aprecio por Tevez. Las cosas no salieron, es así, es evidente. A mí me gusta pensar mucho desde el punto de vista estratégico, a largo plazo. Si uno ve la cantidad de puntos que sacó Independiente con Tevez, estamos en los tres primeros lugares".

"Yo soy partidario de que Tevez nos siga acompañando. Esperemos que Tevez tome esa decisión. Vamos a tener reunión de Comisión Directiva para ver cómo piensa el resto de los dirigentes. Hablé anoche con él. Estábamos todos golpeados. El resultado nos pegó a todos: al cuerpo técnico y a los muchachos", agregó en diálogo con La Nación +.

Luego, en la misma charla, el titular del club de Avellaneda reveló que se reunió con el DT y que este le confirmó que seguirá toda semana al frente del equipo: "Hoy hablé con él. Entrenó al equipo: me dijo que va a seguir entrenando toda la semana al equipo. Lo noté bien, sabiendo cómo es el fútbol. Hoy, Independiente está equilibrado económicamente, pero la pelota no entra".

"Entiendo cómo piensa el hincha, pero yo trato de pensar con más frialdad y templanza, porque soy presidente y tengo la responsabilidad de que esto no se desorganice. Pero es lógico que uno se calienta como hincha. Pero me parece que el nombre y el prestigio de Independiente, y el proyecto que trae Tevez desde hace un tiempo, amerita que le pongamos una ficha para el próximo campeonato. Siendo un torneo largo, no me cabe ninguna duda de que vamos a estar en los primeros puestos", cerró.