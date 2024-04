El tremendo cruce de Demichelis con un periodista tras el 3-1 de River a Instituto: “Me hiciste una pregunta malintencionada, así que…”

River ganó 3 a 1 a Instituto y se clasificó como puntero de la primera fase de la Copa de la Liga. Aún así, el entrenador Martín Demichelis no evitó la tensión que suele haber en la mayoría de las conferencias de prensa que encara tras los partidos.

En esta ocasión, la tensión se vivió con el periodista Pablo Sager, de DSports, que le preguntó acerca de cómo fue la charla que tuvo con los jugadores en el entretiempo, cuando el Millonario caía por 1 a 0 y era eliminado de la competencia.

Demichelis ya había anunciado que en la charla técnica previa había hecho un pedido específico para con el plantel: "Les pedí que no conocieran los resultados de otros partidos durante el entretiempo, porque dependíamos de nosotros mismos".

Mirá el video

Con esta declaración ya sobre la mesa, el periodista consultó qué les habló, pero referido al planteo y específicamente el juego. La respuesta de Demichelis demuestra que el problema con el periodista tenía larga data: "Lo que les dije a los jugadores va a quedar ahí, en los jugadores. La otra vez me hiciste una pregunta bastante mala, bastante mal intencionada. Así que no te voy a contestar lo que les dije a los jugadores".

"No he hecho preguntas malintencionadas, nunca te he criticado", se intentó defender a el periodista. Pero Demichelis contraatacó: "Vos me querés dejar en evidencia, y o a vos no te quiero dejar en evidencia".

"No, no es en evidencia. Es simplemente preguntar sobre el rendimiento del equipo", intentó explicarle el comunicador mientras Micho seguía hablándole. El DT de River le dijo luego: "Yo no te dejo en evidencia, si yo te pregunto algunas cosas no las vas a saber responder y vas a quedar mal delante de tus compañeros".

"El entrenador de River sos vos", le respondió el periodista, pero Demichelis cortó el diálogo expresando que no le iba a contar lo que se habló en el entretiempo.