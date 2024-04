Malas noticias para Demichelis: un titular indiscutido no viaja a Córdoba por una sobrecarga

Tras la victoria de River Plate ante Nacional de Montevideo, que parece haber traído tranquilidad para el hincha del Millonario, el debate pasó a ser cómo formar la delantera, con Miguel Borja como fija. El debate específicamente está puesto en el acompañante, con un lugar en disputa entre Facundo Colidio y Pablo Solari.

Sin embargo, parece que Martín Demichelis ya tendría resuelto este problema para el partido de este lunes ante Instituto de Córdoba, aunque no de la forma esperaba. Sucede que, según informó el periodista Juan Cortese, el delantero colombiano padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, que le impide jugar con normalidad. Por ende, no viajará con el equipo.

La sobrecarga de Borja no reviste de gravedad, pero el entrenador no quiere arriesgarlo de cara a la posibilidad de que haya clasificación y no lo pueda tener para los cuartos de final de la competencia.

Miguel Borja fue clave en el último partido por Copa de la Liga. (Foto: archivo)

En su reemplazo, el DT tendría en mente ubicar juntos a los dos jugadores que pelean por ese puesto, con Colidio oficiando de centrodelantero. Igualmente, no se descarta la ubicación de una línea de cinco volantes, con un solo punta que sería uno de ellos.

De esta manera, Demichelis no podrá contar con Borja para el partido definitivo ante Instituto en Córdoba, en el que determinará su futuro por la Copa de la Liga, más allá de estar con ventaja de dos resultados.

River necesita al menos un empate para clasificarse. Una victoria lo deposita automáticamente mientras que un empate lo deja con la chance a Independiente y Vélez de alcanzarlo en puntos, pero la diferencia de 10 y 14 goles respectivamente con ambos equipos los obliga a ganar por esos resultados abultados.

Mientras tanto, una derrota de River le puede dar la chance tanto al Rojo como a Vélez de sumarse a la lista de cuatro clasificados, que hasta ahora tiene a Argentinos, Barracas Central y Talleres.