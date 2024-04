Los Pumas 2024: los jugadores que no estuvieron en el Mundial este año pueden sorprender

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó el calendario para el Seleccionado argentino de cara a 2024. Distinto, exigente y con la curiosidad de un enfrentamiento con Uruguay. Serán 12 partidos en cuatro meses, distribuidos en cuatro continentes; tres en cada una de las ventanas de julio y noviembre y seis por el Rugby Championship. Si bien hasta el 6 de julio Los Pumas no tendrán actividad y la actualidad de ese entonces puede diferir de la de hace un mes, la concentración en Londres que protagonizó el equipo que conduce Felipe Contepomi entre el 11 y 13 de marzo últimos puede ser un indicio de los principales nombres que estarán en este nuevo ciclo. Regresan algunas caras conocidas que podrían volverse importantes y continúan otras que buscarán quebrar la marca de los 100 test matches.

Luego del cuarto puesto del Mundial 2023, Michael Cheika acordó con la UAR dejar la conducción del equipo argentino y fue sucedido por Felipe Contepomi. Juan Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, en efecto, seguirán trabajando como asistentes. El ex apertura de Newman dio hace algunas semanas el primer listado de jugadores que, parece, serán parte de su ciclo. De los 31 apellidos, hubo 24 que estuvieron en la cita mundialista. Entre los restantes, aparecieron Santiago Grondona y Nahuel Tetaz Chaparro, que no viajaron a Francia por lesión. Y otros cinco que habían sido marginados de la convocatoria: Bautista Delguy, Santiago Cordero, Tomas Albornoz, Lucio Sordoni y Franco Molina. El último, segunda línea y capitán de Dogos XV en el Super Rugby Americas, estuvo presente en varias convocatorias, pero aún no debutó con la camiseta de Los Pumas y tuvo un 2023 condicionado por una lesión. A los 26 años, todavía sueña, pero carece del roce internacional que sí tienen otros de sus colegas.

Desde diciembre, Felipe Contempomi es el nuevo entrenador argentino. (Foto: @lospumasuar)

Delguy y Cordero, pesos pesados

La lista de Contepomi llamó la atención por la presencia de dos nombres muy conocidos. Bautista Delguy y Santiago Cordero han jugado Mundiales con la camiseta de Los Pumas y están en condiciones de volver a mostrar su potencial. El primero de ellos está recuperando regularidad en Clermont y el fin de semana apoyó un importante try para que su equipo clasificara a los cuartos de final de la Challenge Cup. Fue uno de los jóvenes más prometedores de los últimos años y una de las figuras de aquel equipo de Los Pumas que fracasó en Japón 2019. Santiago Cordero, a su vez, padeció una lesión en la rodilla a mediados del año pasado y se reincorporó a los entrenamientos en su club, Connacht, de Irlanda. La convocatoria del entrenador argentino para la concentración de marzo, por ello, fue todo un gesto. Cordero supo brillar sobre todo en 2015 con la camiseta albiceleste y pretende volver a hacerlo este año, mientras atraviesa la etapa final de su recuperación.

¿Qué tienen a favor los dos wings de cara a este año? Que, respecto de la última lista mundialista, Contepomi no convocó a Rodrigo Isgró (devuelta en el 7s, en un año olímpico) ni a Juan Imhoff, de 35 años. ¿Y en contra? Que el jugador de mejor actualidad del equipo posiblemente sea Mateo Carreras, también wing. Entonces, todo parecería indicar que Delguy y Cordero compiten con Emiliano Boffelli por un solo puesto (Matías Moroni y Lucio Cinti están más considerados como centros). Dicho eso, los ex Pucará y Regatas, respectivamente, podrían perfectamente convertirse en titulares este año. Boffelli es el pateador del equipo y es un dato no menor, pero eso justamente podría, tal vez, cambiar; por los motivos que expresa el siguiente párrafo.

La nueva camiseta que vestirán Los Pumas este año. (Foto: @lospumasuar)

Tomás Albornoz, el jugador a seguir

La camiseta Nº10 de Los Pumas ha sido motivo de discusión en los últimos años, desde que Nicolás Sánchez, ya no tenido en cuenta, la supiera honrar en el ciclo de Daniel Hourcade. Mario Ledesma decidió ofrecérsela a Santiago Carreras, como proyecto, pese a que jugaba de wing o fullback, y desde entonces el cordobés jamás ha podido consolidarse como un apertura de élite, más allá de la confianza dada por sus entrenadores. Por eso el nombre de Tomás Albornoz sea tal vez el más promisorio de este 2024. Apertura por naturaleza y de gran nivel en Benetton, el jugador de 26 años que se quedó al filo del último Mundial pero regresó al equipo podría competir mano a mano con Carreras por la titularidad.

El del apertura posiblemente sea el puesto menos definido en el último tiempo y Albornoz pretende imprimirle a Contepomi aún más dudas. Tiene conducción, experiencia internacional y juego con el pie. Respecto a lo ya mencionado, justamente, la inclusión del de Benetton podría convertir a Boffelli en “menos imprescindible” y así abrirles la puerta a otros wings. Lucio Sordoni, el último de los regresos, es un pilar derecho de 25 años que también podría este año consolidarse en el equipo. Algo más joven que sus competidores Eduardo Bello y Joel Sclavi (el de mejor presente), y con Francisco Gómez Kodela fuera del equipo (38 años), el rosarino sin duda es el número 3 de mayor proyección y atraviesa un auspicioso presente en Glasgow Warriors.

El capitán podría llegar a 100 partidos, en el Rugby Championship. (Foto: @lospumasuar)

El club de los 100

Durante el último Mundial, Nicolás Sánchez se convirtió en el segundo argentino en la historia en llegar a los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas (lleva 105). Antes, lo había hecho Agustín Creevy (108). Pero hay otros cuatro nombres que podrían sumarse a la lista y hacer historia en el 2024. Tomas Cubelli, Matías Alemanno y el capitán Julián Montoya registran 93, 94 y 95 partidos, respectivamente, representando a la Argentina. Aún más cerca está Pablo Matera, el tercera línea que podría haber conseguido su test match número 100 en Francia 2023, pero una lesión en la rodilla lo marginó del Mundial. El surgido en Alumni lleva 98 encuentros y es el tercero con más presencias en la historia. Con 30 años y 7 meses, el hooker Montoya es el menor de los cuatro y posiblemente en un futuro se convierta en el argentino que más veces haya representado a su país. El 2024 de Los Pumas significará el comienzo de un nuevo ciclo. Pero en él podrán verse récords de antiguos soldados, tanto como irrupciones de otros menos conocidos.