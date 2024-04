Tras quedar eliminado de la Concachampions, Inter Miami recibió otra pésima noticia

La Concacaf no pasó por alto los incidentes ocurridos en el post partido de ida entre Inter Miami y Rayados de Monterrey. Ese día, tanto Gerardo Martino como Lionel Messi tuvieron diferentes cruces en el vestuario del DRV PNK Stadium, por el mal arbitraje, y también hubo discusiones con integrantes del cuerpo técnico del conjunto mexicano.

Ante esto, y mediante un comunicado, el organismo confirmó que sancionará al club estadounidense: “Luego de considerar la evidencia recopilada durante su investigación, y con base en el reglamento de la competencia y el Código Disciplinario aplicable, el Comité Disciplinario multó al Inter Miami CF con una cantidad no revelada por falta de seguridad en su estadio”.

Inter Miami perdió anoche en México.

“El Comité ha advertido al Inter Miami CF que se podrían tomar sanciones más severas si se produjeran incidentes durante sus futuros partidos en competiciones de clubes de Concacaf”, dice el escrito emitido este jueves por lo que deberán tener en cuenta estas advertencias para no tener problemas futuros.

Por el momento nadie de Miami se ha pronunciado al respecto y se espera que Concacaf actúe de la misma manera con Monterrey, ya que en el juego de anoche, se produjeron serios incidentes en las tribunas, con conflictos entre hinchas que llegaron al intercambio de trompadas y con gritos homófobos dedicados, principalmente, a Messi.

El Inter Miami, al ser eliminado de la Concacaf Champions Cup, se quedó sin la vía más directa para disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025. No obstante, la MLS, por ser una entidad del país anfitrión, tiene un cupo a disposición, el cual todavía no definió cómo lo asignará. Se especula que será para el campeón del 2024, pero aún no está confirmado.