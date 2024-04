La sentencia del DT de Rayados tras eliminar al Inter Miami luego de la polémica con Messi: “Jamás le he…”

Fernando Ortiz, entrenador de Rayados de Monterrey, confesó que eliminar al Inter de Lionel Messi en la Copa de campeones de Concacaf es su mayor logro como técnico y que algo similar le sucede a sus jugadores.

"De parte mía sí (es el partido más importante de mi carrera); creo que de parte de los chicos, también. Enfrentar a Lionel, no sólo un campeón mundial, sino por lo que significa para este deporte, era algo emocionante. Estoy satisfecho; nos tocó eliminar el Inter, pero sigo pensando que lo mejor está por venir", aseguró.

El equipo mexicano venció al Inter Miami por 3-1, en una noche en la que el mejor futbolista del mundo fue uno más en la cancha. El duelo estuvo rodeado de un ambiente de rivalidad porque Messi, y otras figuras, habían apuntado contra Ortiz por unas declaraciones previas al juego de ida de la serie de cuartos de finales; sin embargo el DT bajó la polémica y elogió a 'Leo'.

"Lo dije y lo vuelvo a reiterar, para mi es el mejor jugador de la historia de este deporte, lo sigo sosteniendo y arranqué también diciendo las cosas que dije, que jamás quise ofender a nadie ni faltarle el respeto a nadie, simplemente di mi opinión. Jamás le he faltado el respeto a alguien, eso quiero dejarlo claro. De mi parte el respeto lo va a tener de por vida", agregó el estratega.

Pese a que ambos transitaron el mismo camino, el entrenador no se saludó con Messi y dio su punto de vista al respecto: “No se dio. No se dio. No soy de tener algún tipo de rencor. Quizás en el momento que ambos pudimos haber saludado no se dio”..