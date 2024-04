Brian Sarmiento reconoció en qué club le gustaría volver al fútbol profesional: "Si me llama..."

Brian Sarmiento, uno de los grandes personajes del mundo del fútbol, reapareció en escena. En las últimas horas el exjugador de Banfield y Newell's, entre otros, brindó una entrevista con el medio Bolavip y habló de todo. Entre otras cosas, reconoció su deseo de volver al verde césped.

Para comenzar, el hombre de 33 años, manifestó: “Si me llama Julio Falcioni para ir a Banfield, vuelvo y vuelvo bien. Porque aparte, a mí lo que me dio el baile… Me hizo otro cuerpo. Y ya no tengo esos dolores que tenía en el fútbol, tengo otro estilo de músculos, más elásticos, más ágiles".

Sarmiento vistió la camiseta de Banfield entre 2016 y 2017.

"Y también tomarte unas vacaciones te hace bien. Yo creo que si vuelvo, haría mucho quilombo porque vuelvo totalmente renovado sabiendo toda la mierda que hay. Pero aceptándola y tratando de que no me afecte mucho, entonces jugaría muy relajado”, añadió Sarmiento.

A la hora de repasar su carrera, expresó: "A mí se me decía que era el nuevo Messi y… y yo la verdad que me veía como el mejor. Cuando me fui a España dije ‘yo vengo a jugar a la pelota, como lo hice siempre’. Después, la realidad del fútbol y de los tiburones, que lo único que quieren es sacarte todo el jugo posible y no te miran como ese niño que sabe jugar al fútbol".

"Para llegar a esos niveles tenés que ser muy fuerte de la cabeza. En vez de protegerte y cuidarte y hacerte mejor persona, lo único que quieren es exprimirte. Y esos tiburones son los que quiero ir eliminando, abrirle los ojos a los chicos, que me escuchen. Eso es lo que a mí me motiva y que no me da miedo. He recibido amenazas y me han apretado en la calle. A mí no me importa. Yo me crié en un barrio y yo sé lo que es la oscuridad. Entonces, poder dar una mano a alguien, con uno que me escuche, yo ya estoy ganando", sentenció Sarmiento.