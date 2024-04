Atentos Boca y River: el impactante premio económico que recibirán los clasificados al Mundial de Clubes 2025

Mientras disputan la Libertadores y la Sudamericana respectivamente, tanto Boca como River miran de reojo la clasificación al Mundial de Clubes que se disputará en 2025 entre los mejores 32 clubes del mundo, competencia inédita organizada por la FIFA.

Este torneo, que será el máximo a nivel de equipos, les dará a las instituciones que lo jueguen un impresionante premio económico por participar del mismo. Y las dos instituciones más grandes y populares de Argentina, que se encuentran en la cima del ranking Conmebol elaborado por la FIFA exclusivamente para este certamen, están muy cerca de asegurar su boleto al Mundial que se disputará en Estados Unidos.

Boca se perdió la chance de jugar la Copa Libertadores 2024 y sumar para el Mundial de Clubes 2025.

Sin una confirmación oficial, en Europa ya se habla de la suma que entregaría la FIFA a cada participante del Mundial de Clubes: ¡entre 40 y 50 millones de euros! Mientras que el campeón se llevaría cerca de 100.

River (70 puntos) está a punto de superar al Xeneize (71) en la cima del ranking, de la que saldrán dos clasificados que no sean brasileños, ya que pueden ir hasta dos equipos por país salvo que haya tres campeones coterráneos, como sucedió con Palmeiras, Flamengo y Fluminense en 2021, 2022 y 2023. Si empata esta noche ante Nacional lo igualará. Y si vence a los uruguayos quedará al tope de la tabla. Mientras que Boca no puede sumar puntos este año, ya que disputa la Sudamericana, por lo que dependerá de que no lo superen otros equipos: Nacional (46), Independiente del Valle (42) y Barcelona de Guayaquil (41) son los más cercanos. Por cada victoria se suma tres puntos, por cada empate se adiciona uno y por pasar cada fase se dan tres unidades adicionales.

Si River no gana la edición 2024 de la Libertadores, tendrá enormes chances de ir al Mundial de Clubes 2025 como uno de los dos mejores del ranking Conmebol.

Además, Boca necesita que Estudiantes, Rosario Central, San Lorenzo o Talleres no salgan campeones de la Libertadores, ya que de haber un campeón argentino que no sea River solamente quedará un cupo para un equipo nacional por ranking, que sería para el Millonario.