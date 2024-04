Sufre una enfermedad crónica, anunció su retiro para ser madre y fue campeona en Miami: la historia de Danielle Collins

“Irás al Miami Open sólo si es para jugarlo”. Con esa frase, la tenista estadounidense Danielle Collins reveló que su papá le puso un freno a su deseo de visitar Key Biscayne para ver a los mejores jugadores del mundo, cuando ella solo era una niña. Y es que Collins nació en St. Petersburg, Florida, hace 30 años, a solo unas tres horas de donde se solía llevar adelante el Masters 1000 de Miami. Pero, pese a su afán por conocer en primera persona a estrellas como Serena y Venus Williams, André Agassi o Martina Hingis, su padre le propuso un desafío que, paradójicamente, fue revalorizado el pasado fin de semana.

Danielle Collins venció por 7-5 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina en la final del torneo al que su papá no le había permitido ir. No solo lo jugó: lo ganó. Y con su título surgieron algunas marcas históricas. Collins, que hasta la semana pasada era la 53º mejor raqueta del mundo, se convirtió en la ganadora de menor ranking en la historia del Masters 1000 de Miami. Y, con 30 años y 3 meses, también en la sexta más veterana en alzar el trofeo. Tenía en su haber, hasta el sábado, solamente dos títulos en su carrera: un WTA 250 y un WTA 500. El conseguido en el Hard Rock Café Stadium es, sin duda, el más importante de su vida. Lo obtuvo 13 años después de convertirse en profesional. Y en un año muy particular, dado que ya anunció su retiro.

Collins tiene una particular historia de superación. (Foto: USTA)

La tenista estadounidense ha sufrido varios problemas de salud a lo largo de su carrera. Tanto, que hace poco menos de un mes bromeó: “Tal vez cuando me retire, una compañía farmacéutica me tome: artritis reumatoide, endometriosis, dolores crónicos, lesiones… Quiero decir, soy el sueño de todo farmacéutico”. Collins se lo toma con humor, pero realmente los ha padecido: sufre una endometriosis, una enfermedad en el útero que causa un gran dolor en la zona de la pelvis y que dificulta la posibilidad de quedar embarazada. Y tiene lo que se conoce como artritis reumatoidea, una enfermedad crónica que inflama las articulaciones.

Durante años, Collins convivió con el dolor y fue capaz de ser top 10, alzar dos títulos y alcanzar una final de Grand Slam (Australian Open 2022). Pero este año dijo “basta”. Luego de quedar eliminada en Melbourne Park frente a la número 1 del mundo Iga Swiatek, el pasado enero, anunció que 2024 sería su último año como tenista profesional. “Tengo otras cosas que quiero conseguir en mi vida fuera del tenis. Y quisiera tener el tiempo para lograrlas. Por supuesto, tener hijos es una gran prioridad para mí”, explicó, aludiendo justamente a las consecuencias de su condición.

La semana pasada, volvió a referirse al tema y profundizó: “Vivo con una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la posibilidad de quedar embarazada. Es una situación profundamente personal que ya he explicado. Es mi elección (el retiro), y hay mucho más en juego que el tenis y mi carrera, que estoy disfrutando; me divierto mucho. Me encanta venir aquí y competir. Pero se trata de una decisión de vida, que debería ser fácilmente entendible”. Tal vez su sinceramiento la haya aliviado, porque lo cierto es que en Miami Danielle Collins jugó el mejor tenis de su carrera. Perdió solamente el primer set del campeonato, frente a Bernarda Pera, y luego vapuleó a cada una de sus rivales: 3-6, 6-1 y 6-1; 6-2 y 6-2; 6-1 y 6-1; 6-3 y 6-2, en tres partidos consecutivos; y 7-5 y 6-3 a Rybakina, en el encuentro decisivo. Infalible.

“Probablemente haya sido la última vez que te veamos aquí”, le dijo James Blake, actual director del torneo, antes de entregarle el trofeo del Masters 1000 de Miami. Ella sonrió, consciente de que efectivamente lo será. Pero agradecida de la despedida de la que gozó, en su estado natal, en el torneo al que de niña no había podido ir por “culpa” de su padre. Tras su éxito, habrá recordado sus enfermedades, sus dolores; ¿se habrá replanteado su retiro? La que desde este lunes se convirtió en la 22º del ranking WTA reconoció el trabajo de las las fisioterapeutas, fundamentales en el cuidado físico: “He tenido varios desafíos de salud y ustedes hacen de todo. Son las primeras en llegar y las últimas en irse”, les agradeció. Aunque, en realidad, la última en irse de Miami fue Danielle Collins; y con el trofeo de campeona bajo el brazo.