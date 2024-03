El fuerte respaldo de Grindetti a Tevez en medio del conflicto contra el arbitraje: "En Independiente hay..."

A pesar de que la fecha pasada fue el miércoles, da la sensación de que se vivió una semana larga. Todo debido a que la bomba que explotó entre Carlos Tevez y el arbitraje junto con la AFA, dejó demasiada tela para cortar. Ahora Independiente se enfrenta a River en un duelo trascendental para el DT.

En la previa a este compromiso, el que habló es el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien bancó al proyecto de Tevez más allá de los resultados y de la polémica con AFA. "En Independiente hay Tevez para rato. Con él estamos en condiciones de salir campeones", expresó, sin rodeos.

Grindetti y su banca a Tevez.

La ratificación llegó luego de que el propio DT pusiera en duda su continuidad, en caso de que su presencia perjudicara al equipo en medio del conflicto con los dirigentes de la AFA. "El escudo está por delante de cualquier nombre", había expresado.

Después, Grindetti se refirió a la polémica concretamente, la que se desató luego de que Tevez denunciara a Dóvalo de haberlo "robado" durante el partido entre Independiente y Barracas Central. "Nos dio bronca lo que pasó. Lo que nos hizo mucho ruido es que el VAR no llamó, porque si hubiese llamado y después lo discutimos está bien. Que no haya llamado produce un disgusto, porque la suspicacia se genera a partir de que la herramienta no se utilice. Igual, ya estamos pensando en el partido de hoy", afirmó.

Luego, habló sobre el liderazgo del DT: "Me siento muy identificado con la forma de conducir de Carlos Tévez por los valores que inculca, de sacrificio, de familia. Sería tremendamente emocionante poder abrazarlo a Carlitos en una vuelta olímpica".