El sorprendente dato de Alfredo Berti que agiganta la ilusión de la Lepra
Con el triunfo ante Bolívar, el DT de Independiente Rivadavia acrecentó una estadística que llena de esperanzas a los hinchas.
La histórica victoria de Independiente Rivadavia frente a Bolívar de Bolivia, en el marco de la primera fecha de la Copa Libertadores de América, dejó no sólo un cúmulo de emociones por tratarse del primer partido de nivel internacional de la Lepra, sino también porque agigantó la imagen del entrenador Alfredo Berti con un dato sorprendente.
Con el tanto del arquero Carlos Lampe en contra, con ayuda de Matías Fernández, el cuadro mendocino superó al boliviano y se puso a liderar el grupo C del máximo torneo continental de clubes, por encima de Deportivo La Guaira de Venezuela y Fluminense de Brasil, que empataron en el otro encuentro de la jornada inaugural.
Ahora, el conjunto del Parque deberá afrontar un choque decisivo ante Argentinos Juniors, por la fecha 14 del torneo Apertura, y luego viajará a Río de Janeiro para jugar el próximo miércoles ante el equipo carioca en el mítico estadio Maracaná, en donde buscará escribir otra página en su nueva y esperanzadora historia internacional.
El sorprendente dato de Alfredo Berti
Con el triunfo de este martes en el Malvinas Argentinas, el director técnico Alfredo Berti sumó otro éxito a su largo y exitoso currículum como entrenador, no sólo en el plano nacional, sino también en el internacional.
Porque el Míster cuenta con récord positivo en su experiencia en la Copa Libertadores y, esta victoria por 1 a 0, es la tercera que consigue en el máximo certamen de clubes de esta parte del mundo, en donde cuenta con números sorprendentes: 6 partidos dirigidos, 3 victorias, 2 empates y apenas una caída.
Este único encuentro al frente de Independiente Rivadavia se sumó a otros cinco que disputó cuando dirigía a Newell´s, durante la edición 2014 de la copa, en donde superó a Nacional de Montevideo, por 4 a 0 y 4 a 2, empató con Gremio de Porto Alegre, 0 a 0 y 1 a 1, y sólo perdió con Atlético Nacional de Medellín por 1 a 0. ¿Y si sí?