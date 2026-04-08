El sorprendente dato de Alfredo Berti que agiganta la ilusión de la Lepra

Con el triunfo ante Bolívar, el DT de Independiente Rivadavia acrecentó una estadística que llena de esperanzas a los hinchas.

Hace 12 años, Alfredo Berti dirigió a Newell´s durante cinco partidos en la Libertadores y terminó con saldo a favor.

Con el tanto del arquero Carlos Lampe en contra, con ayuda de Matías Fernández, el cuadro mendocino superó al boliviano y se puso a liderar el grupo C del máximo torneo continental de clubes, por encima de Deportivo La Guaira de Venezuela y Fluminense de Brasil, que empataron en el otro encuentro de la jornada inaugural.

El gol de Matías Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia Ahora, el conjunto del Parque deberá afrontar un choque decisivo ante Argentinos Juniors, por la fecha 14 del torneo Apertura, y luego viajará a Río de Janeiro para jugar el próximo miércoles ante el equipo carioca en el mítico estadio Maracaná, en donde buscará escribir otra página en su nueva y esperanzadora historia internacional.

El sorprendente dato de Alfredo Berti Con el triunfo de este martes en el Malvinas Argentinas, el director técnico Alfredo Berti sumó otro éxito a su largo y exitoso currículum como entrenador, no sólo en el plano nacional, sino también en el internacional.

Lepra vs Bolivar (1) Berti dirigió su sexto partido a nivel internacional y va por más. Porque el Míster cuenta con récord positivo en su experiencia en la Copa Libertadores y, esta victoria por 1 a 0, es la tercera que consigue en el máximo certamen de clubes de esta parte del mundo, en donde cuenta con números sorprendentes: 6 partidos dirigidos, 3 victorias, 2 empates y apenas una caída.