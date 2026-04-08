Pierre Gasly y una imagen que sorprendió a la F1: con quién vio el partido del PSG ante Liverpool

Una serie de imágenes viralizadas en la red social X captó la atención del mundo del automovilismo: Pierre Gasly y Esteban Ocon fueron vistos juntos presenciando el partido entre PSG y Liverpool por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

La escena llamó la atención de inmediato, no tanto por el evento deportivo en sí, sino por la presencia conjunta de dos pilotos cuya relación ha estado marcada por tensiones durante años .

El encuentro, en un contexto completamente ajeno a la Fórmula 1 , reavivó el interés por una rivalidad que supo trascender lo deportivo y que, hasta ahora, parecía difícil de recomponer.

Gasly y Ocon fueron captados juntos durante el partido entre PSG y Liverpool por la Champions League.

Gasly y Ocon comparten un pasado en común que se remonta a sus inicios en el karting en Francia, donde forjaron una amistad que con el tiempo se fue deteriorando. Ambos crecieron dentro del mismo entorno competitivo y compartieron entrenamientos y carreras durante su formación como pilotos, lo que fortaleció un vínculo que luego se quebraría.

Con el paso de los años, la relación se transformó en una rivalidad que se trasladó a distintas categorías y terminó por instalarse también en la Fórmula 1 .

Tiempo atrás, el actual piloto de Alpine se refirió a ese vínculo en una entrevista, donde dejó en claro lo complejo de la situación. “Podríamos hacer un documental completo sobre esto. Solíamos pasar los miércoles y los fines de semana juntos casi todas las semanas, él viniendo a mi casa, yo yendo a la suya. Teníamos un vínculo fuerte. Lamentablemente, hubo un punto de inflexión en una de las carreras; después de eso, todo se vino abajo de forma dramática, difícil de explicar”.

gasly ocon Esteban Ocon y Pierre Gasly mantienen una de las rivalidades más intensas de la Fórmula 1 actual. www.formula1.com

A pesar de ese quiebre, Gasly también destacó el rol que tuvo la competencia entre ambos en su desarrollo deportivo. “Sabemos exactamente de dónde venimos. Sabemos por lo que tuvimos que pasar para llegar. También sabemos que en realidad fue bueno tener esa rivalidad para empujarnos más allá de nuestro potencial”.

Incluso dejó abierta una puerta a futuro al señalar: “No tengo duda de que en 10, 20 años podremos hablarlo y resolverlo de otra manera”.

El origen del conflicto entre Pierre Gasly y Esteban Ocon

El distanciamiento entre ambos se remonta a una carrera de karting en Francia, donde un episodio en pista marcó un antes y un después en su relación. Desde entonces, la tensión se mantuvo a lo largo de sus trayectorias, con cruces tanto dentro como fuera de la pista que alimentaron una de las rivalidades más conocidas entre pilotos franceses.

Por eso, las imágenes recientes generan sorpresa y abren interrogantes sobre el presente del vínculo, en un gesto que, aunque aislado, no pasó desapercibido en el entorno de la Fórmula 1.