En vivo: San Lorenzo reaccionó rápido y empata 1-1 ante el ignoto Recoleta en Paraguay
San Lorenzo debuta en la Sudamericana el estadio Defensores del Chaco, un estadio que le trae muy buenos recuerdos.
San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana, cuando visite a Recoleta de Paraguay en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.
El delantero Allan Wlk puso el 1-0 para Recoleta ante San Lorenzo, a los 13 minutos de juego. Tras un desborde a fondo de Aldo González por la derecha, el mediocampista metió el buscapié pero el arquero paraguayo Orlando Gill la despejó. Sin embargo, el defensor del arco de San Lorenzo dejó la pelota corta para que Wlk aparezca, le dé de primera y marque el 1-0.
Wlk firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo
El delantero Rodrigo Auzmendi empató el partido para San Lorenzo ante Recoleta de Paraguay, a los 17 minutos de juego. Tras un desborde a fondo por la izquierda, el delantero Alexis Cuello metió el pase al medio para el ex Banfield que le dio de primera en el área chica y marcó el 1-1.