Papu Gómez recibió un duro revés judicial tras apelar la sanción por su dopaje positivo

Alejandro Gómez sufrió un duro revés, que complica las chances de volver a ajustarse los botines y saltar a la cancha. Es que, en las últimas horas recibió la peor de las noticias: la Justicia española rechazó su pedido de apelación por doping y deberá cumplir la sanción de dos años sin jugar.

"El recurso fue rechazado, que yo sepa. El club lo comunicará", indicó Raffaele Palladino, técnico de Monza, en su última conferencia de prensa antes del partido con Genoa. El campeón del mundo dio positivo a mediados de noviembre de 2022, cuando todavía jugaba en Sevilla, y se conoció casi un año después, cuando ya estaba en Italia.

El comunicado de Papu al saber sobre su dopaje.

El Papu fue suspendido por “negligencia grave” tras haber consumido terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la cual tomó por error al consumir un jarabe para la tos de su hijo menor. El deseo de Papu era achicar la pena a un año y, con esta novedad, toma cada vez más fuerza la chance del retiro.

“Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida“, escribió al conocer lo sucedido.

Tras ser rechazado el recurso presentado por Gómez, tendrá ahora un lapso de 15 días para presentar una nueva apelación. En caso de volver a recibir una negativa, la sanción de dos años quedará firme.