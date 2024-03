La terrible frase de Tevez sobre la denuncia que le hará el árbitro Dóvalo: "Lo arreglamos en la Justicia o..."

Mientras Carlos Tevez comparecía con los medios, y reafirmaba sus dichos sobre lo ocurrido en el empate entre Independiente y Barracas Central, ratificaron la información de que Pablo Dóvalo iniciará acciones legales contra el entrenador y minutos después se sumó la Asociación de Árbitros mediante un comunicado emitido en las redes sociales.

Tevez redobló la apuesta y fue desafiante.

Al enterarse, el Apache esbozó una sonrisa pícara y redobló la apuesta. “Lo de Pablo que vaya a la Justicia, qué me importa... Lo arreglamos en la Justicia o donde él quiera. No le debo nada a nadie, así que estoy tranquilo", expresó y se refirió a las declaraciones que brindó Federico Beligoy, quien defendió a Dóvalo por su actuación.

“Está bien porque tiene que salir a defenderlo, sino lo mata a Pablo (Dóvalo). Es normal que se ponga en duda lo que no se tiene que poner en duda nunca, porque ayer se vio en todos lados lo que pasó. Después, como digo, podemos discutir, esta plancha, la otra, pero como no le debo nada a nadie. A ninguno. Entonces hablo lo que me parece y quedó ahí. No quiero seguirla", expresó.

Luego, le envió un desafiante mensaje a Pablo Toviggino, con quien mantuvo un fuerte cruce: "Es un tema personal lo de Toviggino. Lo arreglamos en Twitter o donde él quiera, pero acá yo soy el técnico de Independiente. Pero si es personal lo arreglamos en Twitter o donde él quiera”.

"LO ARREGLAMOS EN TWITTER O DONDE ÉL QUIERA"



Carlos Tevez habló de su cruce en redes sociales con Toviggino.#PelotaParada pic.twitter.com/PdLYV7Ean1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

"SI me tengo que enfrentar a Toviggino o a Chiqui Tapia lo haré sin este escudo. Primero pongo a Independiente ante todo. Si yo por hablar o lo que vi ayer perjudico a Independiente, doy un paso al costado tranquilo. Nunca le pedí un favor a nadie. Y con el tema de los árbitros siempre pido que no me caguen, nada más, no pido que me ayuden. Fue una situación donde ayer con este buzo de Independiente dije que me sentí robado, di mis opiniones donde todo el fútbol argentino lo vio, quedó ahí”, cerró.