La explosiva frase de Marcone sobre Dóvalo: “El árbitro no sabe qué decir, elige no tener las…”

Independiente empató anoche un caliente partido ante Barracas Central, donde el centro de atención estuvo en las polémicas jugadas que perjudicaron al equipo de Carlos Tevez, aunque la falta de Alexis Domínguez sobre Iván Marcone fue la que más ruido hizo. Ante esto, fue justamente el volante quien habló al respecto y apuntó directamente contra el árbitro Pablo Dóvalo.

El capitán del conjunto de Avellaneda, fue tajante y no se guardó nada: "Él elige no tener las manos limpias. El árbitro no sabe que decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación".

"Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar", apuntó y, además, se lamentó por no poder hacer algo previo al encuentro: "Tendríamos que haber reaccionado antes, no después. Cuando salió el arbitraje este tendría que haber salido a decir que no era lo correcto".

"Después las cosas pasan y va a volver a pasar con otro quipo o con otro jugador y va a quedar en la nada. Lo más importante es hacer autocrítica nosotros desde lo futbolístico y sacar este tema que sabíamos que iba a pasar. Hay mucho para corregir, hay un partido importante que viene. Por suerte pudimos sumar pese a todo esto, aunque la intención era ganar."

Por otra parte, Marcone aseguró que Tévez ya les había advertido sobre el arbitraje antes del encuentro: "Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Yo escucho a la gente que dice 'no, pará el juego'. Yo no puedo pararme adelante de la pelota y decir que no se juegue hasta que la vaya a revisar. Si no la quiere revisar, no la va a ir a ver".

Finalmente, habló de la polémica falta que debió ser tarjeta roja: "La jugada fue de expulsión, no hace falta que muestre nada. No digo que haya tenido mala intención él, pero es una jugada de expulsión. El árbitro dijo que se patinó y que puede pasar. Ruiz se patinó en un partido y estuvo bien expulsado. También tuve otros golpes que me dejaron molesto para caminar, pero ya está".