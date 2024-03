¿Por qué no fue roja? La llamativa explicación arbitral sobre la polémica en Barracas-Independiente: “Se observa un…”

Todo Independiente quedó con la temperatura alta luego de la finalización del partido ante Barracas Central, que no pudo ser más que un empate 2 a 2 como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional, disputado en el Tomás Adolfo Ducó

El propio entrenador, Carlos Tevez, mostró parte de esa calentura en el marco de la conferencia de prensa, donde no tuvo tapujo para criticar al juez Pablo Dóvalo y lanzar una fuerte acusación. "Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba", expresó.

En concreto, la jugada más importante que se reclama es una supuesta tarjeta roja a quien luego sería el autor del segundo gol, Alexis Domínguez. Según acusa, el futbolista se excedió en una entrada a Ivan Marcone, que debió ser sancionada, aunque sea, a instancias del VAR.

No sucedió ni una ni la otra, aunque desde el cuerpo arbitral luego explicaron esa jugada. Según publicó el periodista Germán García Grova, desde la terna le explicaron: "No hay pleno impacto, en el campo se observa un roce de Domínguez con la punta del pie a la canilla de Marcone".

Evidentemente, Tevez no estuvo de acuerdo con ese juez, ya que en conferencia de prensa señaló: "La de Iván (Marcone) es roja y el partido te cambia absolutamente. Callarse en esta instancias no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo que no nos caguen".