La tajante explicación de Oldrá sobre por qué puso suplentes en el Tomba ante Estudiantes: “Me hago cargo, para ustedes es…”

Godoy Cruz perdió su invicto el pasado fin de semana ante Estudiantes y todas las críticas cayeron sobre el entrenador, Daniel Oldrá, quien decidió poner un equipo plagado de suplentes y la apuesta salió mal. Es que, el Pincha, lo aprovechó muy bien y se llevó tres puntos de Mendoza sin brillar demasiado.

Los hinchas se mostraron muy disconformes con lo hecho por el Gato, que explicó los motivos por los que puso ese once y redobló la apuesta: "Creí que había jugadores que no iban a estar recuperados, pero esto no creo que sea por lo anímico. Después de un viaje, y con un montón de situaciones, creí que no estaban para jugar los 90 minutos, no hay ningún secreto".

Luego de la derrota, el Tomba piensa en Newell's.

"Hemos jugado nueve partidos en un mes. Para ustedes con el diario del lunes es más fácil, pero no quería correr ningún riesgo que se pudieran lesionar. Esa fue la planificación y me hago cargo. Sabiendo del esfuerzo enorme que hicimos, en lo mental, en lo físico, y en menos de tres días tenés que jugar un partido, y a las cinco de la tarde...", agregó.

Para cerrar, se refirió al futuro y si siente alguna presión por pelear la Copa de la Liga: "¿Por qué voy a tener presiones, si somos Godoy Cruz? Acá las presiones las tienen otros, como Boca, River o San Lorenzo, nosotros no tenemos que tener ninguna presión. Todos queremos salir campeones, falta mucho y seguro que estamos ilusionados, pero hay que ir paso a paso".

"Ahora, al tener un solo torneo, las cargas físicas y emocionales se pueden regular mejor, pero lo importante es estar convencidos de lo queremos. No tenemos la obligación de salir campeones, y decir que somos candidatos, es mucho", cerró el DT de un Godoy Cruz que no jugará entre semana y volverá a tener acción el próximo domingo ante Newell's en Mendoza.