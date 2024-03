La escandalosa respuesta del tesorero de la AFA a Tevez tras su dura acusación al árbitro Dóvalo: “Raro de vos, cometías…”

Independiente empató 2 a 2 frente a Barracas Central como visitante, con el rol protagónico del árbitro Pablo Dóvalo, que no expulsó a Alexis Domínguez en una jugada polémica, en la que el VAR ratificó la decisión.

Muy enojado con el arbitraje, el entrenador Carlos Tevez disparó fuerte contra el juez: "Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba".

Sobre la intervención del VAR, ratificando el fallo, Tevez agregó: "No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Solo pido que no me caguen, no quiero que me ayuden. Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado".

Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!! https://t.co/qDR7aW4m6q — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 6, 2024

Recogiendo el guante, en defensa del arbitraje y de la AFA, apareció el tesorero del organismo, Pablo Toviggino, quien cargó con todo contra Tevez por su fuerte acusación.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. ¡En fin, memoria eólica!", escribió Toviggino en la red social X.