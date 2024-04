Maestro Puch reveló por qué decidió entrar lesionado en el empate de Independiente: "Los médicos no querían, pero..."

La situación fue por demás llamativa y forma parte de una de esas imágenes que el fútbol argentino nos regala cada tanto, que dan una verdadera muestra de la forma de vivirlo que tienen los jugadores, con orgullo y amor propio. La muestra la dio este domingo Ignacio Maestro Puch, en Independiente.

El ex Atlético Tucumán enfrentó como titular a su exequipo y en torno al minuto 80 desperdició una clara chance para alcanzar el empate de Independiente, tras un pase atrás de Mauricio Isla. Fue tanto el esfuerzo por conectar la pelota, que le tiró el gemelo y debió salir del campo, a pedido del capitán Marcone que se lo exigió para que no demore la continuidad del partido.

Mirá el video

El carrito fue a buscarlo e Independiente no tenía más cambios, por lo que se especulaba con los minutos finales con 10 jugadores. Sin embargo, algunos minutos después decidió ingresar al campo, rengueando, para no dejar a su equipo con uno menos. Sin embargo, hizo mucho más que eso, ya que en un córner la bajó de cabeza para que Isla convierta el empate.

Finalizado el partido, contó cómo vivió la situación: "Mauri (Isla) tira el centro, quiero puntear la pelota y se me acalambró el gemelo. No había forma de que suelte. Siempre trato estar en cancha pase lo que pase, cuando aflojó le dije al profe que iba a entrar igual, los médicos no querían pero entré igual. La verdad, que no podía pisar bien, pero contento al menos por empatar, por haber sido parte de la jugada y ayudar un poco al equipo. Seguimos en carrera, hay que seguir, quedan dos partidos, dos finales, y hay que ganarlas".

Mirá el video

Luego, fue consultado justamente por esa continuidad en el campeonato, y las chances de clasificar. Expresó: "Siempre hay que luchar hasta el final, como hoy. Seguimos en carrera. La idea era sumar de a tres y no se pudo, se sumó de a uno. Ahora hay que ganar los dos partidos que quedan, lo sabemos. Es un club que exige y hay que darle lo que se merece".

Finalmente, se mostró esperanzado por la clasificación y contó que debe hacer el plantel. "Tenemos una semana larga para ver eso. Tenemos ese tiempo y hay que aprovecharlo a full. Tratar de sumar de a tres contra Banfield y después pensar en Talleres acá en casa", sentenció.