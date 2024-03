La honestidad brutal del autor del gol de Huracán que se fue expulsado por sacarse la camiseta: “Estaba tan contento que…”

Walter Mazzantti fue héroe pero, a la vez, pudo ser villano. El futbolista de Huracán fue el autor del importante gol que le dio el triunfo al globo ante River pero al festejar se sacó la remera y terminó siendo expulsado ya que, un par de minutos antes, había sido amonestado por una infracción.

Mirá el video

La reacción del cuerpo técnico, y gran parte del estadio, fue inmediata aunque el protagonista no se dio cuenta de su error: "Me olvidé en el festejo. De la emoción que tenía me saqué la remera, y me acordé cuando estaba volviendo del festejo que veo al árbitro que estaba con la tarjeta en la mano".

"Después me acordé que me habían sacado amarilla, no me había dado cuenta. Frank me felicitó, le pedí disculpas, y me dijo que me quede tranquilo pero que tenemos que pensar más en esas cosas", dijo luego del partido.

Esta es la segunda vez consecutiva que Mazzantti le convierte a River, ya que había logrado marca también en el duelo del año pasado donde el Globo también se impuso por una mínima ventaja pero por 2-1 ya que también Franco Alfonso se anotó en la columna goleadora, el asistidor de este nuevo encuentro