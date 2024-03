La advertencia a River de un argentino hincha de Boca que juega en Deportivo Táchira: “Vamos a…”

Leandro Fioravanti, futbolista argentino de Deportivo Táchira, dio su pronóstico para el partido frente a River en el debut de la Copa Libertadores y además confesó que es hincha de Boca.

"River es un rival que nos gustaba porque siempre ilusiona jugar contra los mejores. Es un equipo gigantezco, en las últimas Libertadores lo hizo de gran manera. Igualmente vamos a jugarles a igual a igual, es un rival que va a ser un poco más difícil que el resto", expresó el volante.

Fioravanti y la ilusión de ganarle a River. (@leanfiora)

Luego, admitió en el stream de TyC Sports su amor por el Xeneize: "De chiquito era fanático de Boca. Considero que soy simpatizante, quiero que le vaya bien y me gusta ver los partidos. Pero no es que me genera algo especial jugar contra River por el hecho de ser simpatizante de Boca".

Al ser consultado por el resultado del partido del 2 de abril en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, Fioravanti anticipó con convicción y con exactitud como terminará el duelo por el Grupo H: "2-1 gana Táchira".

"La hinchada de Táchira es la más grande del país, es muy pasional y hace tiempo que el club está esperando la oportunidad de jugar la Copa y de jugar con equipos grandes", cerró el nacido en Misiones, con la ilusión intacta de ganarle a River en el partido más importante del 2024 para el equipo venezolano.