Demichelis, tajante sobre el aspecto a mejorar tras la derrota de River ante Huracán: "No me gusta ver..."

River no pudo defender el invicto que lo acompañaba desde el inicio del torneo y sufrió su primera derrota oficial del año (el pasado viernes cayó 4-0 ante Independiente Rivadavia en un amistoso). Huracán, en condición de local, se impuso ante el Millonario por 1-0 gracias al gol de Walter Mazzantti.

Como es costumbre después de cada partido, Martín Demichelis habló con los medios de comunicación presentes. El director técnico del Millonario, en su estadía en la sala de conferencia de prensa del estadio del Quemero, fue contundente a la hora de expresar lo que no le gustó de sus dirigidos.

Demichelis habló tras la derrota de River ante Huracán.

"Me quedo con el segundo tiempo que hicimos, pero en el segundo tiempo lo perdimos. En el primer tiempo no me gustó como jugamos a partir del minuto 15, no me gusta ver al equipo tan impreciso. Pero el fútbol tiene estas cosas, nos llegaron poco, en el segundo tiempo nos hicieron el gol y nos ganaron", comenzó el DT de River.

Al ser consultado sobre si los cambios fueron pensando en el debut del Millonario en la Copa Libertadores, Demichelis aseguró que: "Primero la cabeza estaba 100% en el partido de hoy. No habíamos hablado con los jugadores de Deportivo Táchira. Lo empezaremos a hacer a partir de ahora. Los cambios de hoy fueron pura y exclusivamente pensando en este partido".

Para finalizar, el técnico de River sentenció: "Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas. Si el equipo funciona mejor en todas las líneas, aspectos ofensivos y defensivos, las individualidades van a estar mucho mejor. No necesitamos solo de un Echeverri, necesitamos de los once que estén en el campo y los cinco que ingresen al campo de juego".