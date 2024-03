Ya venció a Alcaraz, Ruud y Rune: el curioso caso de Fábián Marozsán

El estado de Florida no habla sino de él, la “sensación” del torneo. Y es que Fábián Marozsán, 57º del ranking ATP, merecido tiene el apodo. Venció en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami al número 7 del mundo, el danés Holger Rune. Y lo hizo por un tan impredecible como contundente 6-1 y 6-1. Luego, estiró su racha ganadora frente a los australianos Alexei Popyrin y Alex de Minaur, otro top ten. Ahora está en los cuartos de final de uno de los torneos más prestigiosos del calendario y espera por Alexander Zverev (4º), para continuar haciendo historia.

El polvo de ladrillo es su superficie predilecta. (Foto: ATP Tour)

Fábián Marozsán nació el 8 de octubre de 1999 en Budapest, Hungría. A los cinco años comenzó a aprender a jugar al tenis, educado por su padre. Es fanático de Rafael Nadal y prefiere el polvo de ladrillo por sobre las demás superficies. ¿Qué lo hace tan especial? No son su derecha ni su revés a dos manos. Es que Marozsán ganó solo 21 partidos ATP en su carrera y cuatro de esos fueron a jugadores top ten: Casper Ruud, Alex de Minaur, Carlos Alcaraz y Holger Rune. Y es que hace doce meses no alcanzaba los 3.000 seguidores en Instagram y hoy es cuartofinalista del Masters 1000 de Miami. Y es que tiene una estadística impresionante en torneos de esta categoría para un jugador que antes de los 22 años no tenía siquiera un punto en el ranking.

Frente a Alcaraz, su irrupción

Sin duda, el día en que muchos pueden jactarse de haber conocido a Fábián Marozsán fue el 15 de mayo de 2023. En la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, el húngaro dio la nota sobre el polvo de ladrillo italiano: venció por 6-3 y 7-6 a Carlos Alcaraz, que era el número 1 del mundo y acarreaba un registro de 30 victorias y 2 derrotas en la temporada hasta ese entonces. Lo más increíble tuvo que ver con la circunstancia en que Marozsán había conseguido la proeza. Hasta ese torneo, jamás había ganado un solo partido en el circuito ATP. Esa semana obtuvo sus primeros tres y se dio el lujo de que el número 1 del mundo fuese una de sus víctimas. Luego perdería en octavos de final frente a Borna Coric en tres sets. Pero nadie le quitó lo bailado. Marozsán había llegado a Roma con menos de 3.000 seguidores en Instagram. Un completo desconocido. Tras la victoria frente al murciano, cuadruplicó ese número y su nombre estuvo en la tapa de todos los sitios de tenis. Pero su historia tampoco terminó allí.

Frente a Alcaraz, el mejor triunfo de su carrera. (Foto: @fabianmarozsan)

En octubre del año pasado jugó el que fue el segundo Masters 1000 de su carrera. Como si se motivara distinto en este tipo de torneos, venció a De Minaur (11º) y Casper Ruud (9º) y alcanzó los cuartos de final en Shangái, donde perdió frente al polaco Hubert Hurcacz. La semana pasada, en Indian Wells, ganó tres partidos, pero se quedó a un paso de las mejores ocho raquetas, porque perdió frente a un Alcaraz que pudo tomarse revancha. Ahora, Marozsán está en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami habiendo vencido a dos Top 10 e ilusiona a toda Hungría. Intercaló Challengers, ATP 250, torneos de la ITF, pero el tenista diestro posee un inédito récord en torneos de categoría Masters 1000: en cuatro ediciones, ostenta 14 victorias y 3 derrotas. Impresionante. Y aún no penetró el Top 50 del ranking ATP. Fábián Marozsán tiene 21 triunfos en toda su carrera y el 66% de ellos son en los torneos más importantes. Parece tan difícil de comprender como de igualar.

Es fanático de Jason Statham y Dwayne Johnson, adora la saga de Rápidos y Furiosos y dice que la ciudad en la que más le gustó jugar fue Melbourne, Australia. Sabe que juega con “cara de póker” y fue muy sincero cuando venció a la súper estrella Carlos Alcaraz: “Estoy muy feliz. No podía imaginar esto. Fue mi sueño de anoche y ahora es real. Ayer dije que iba a intentar hacer algo especial, ganar algunos puntos o quizá algún set. Y al final pude vencer al Nº 1 del mundo”. Así de impredecible, de contradictoria y de sorprendente podría describirse, hasta ahora, la carrera de Fábián Marozsán en el tenis. Mañana se verá las caras con Zverev en busca de las primeras semifinales de su vida. ¿Escribirá una nueva página en esta “bizarra” historia?