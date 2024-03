Neymar apareció en Miami viendo a Alcaraz y el español confesó de qué hablaron: "Me había dicho que vendría con..."

Carlos Alcaraz venció con facilidad a Musetti y se clasificó a los cuartos de final del Master 1000 de Miami, instancia en la que enfrentará a Grigor Dimitrov. El encuentro se disputó en el Miami Gardens Stadium, donde el español contó con el apoyo de una personalidad por demás reconocida: Neymar Junior.

El futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita se encuentra en recuperación tras la dura lesión de ligamentos que sufrió en brasil, por lo que pudo tomarse el tiempo de viajar unos días a Miami, donde se encuentra su amigo Lionel Messi. También su amigo Carlos Alcaraz, que disputa el certamen y a quien no quiso perder la chance de alentarlo. Eso sí, no lo hizo solo, sino con otra estrella del deporte.

El propio Alcaraz, en conferencia de prensa, habló de la presencia de Neymar y de lo que dijo el brasilero antes. "La mayoría de las veces no sé quién vendrá al partido, pero esta vez había hablado con Neymar un poco antes del partido y me había dicho que vendría con Jimmy Butler",reconoció, sobre la estrella de la NBA que juega en Miami Heat.

Luego, agregó: "Hablamos un poco de todo, como por ejemplo el tema de Neymar y la evolución de su rodilla, ahora mismo está recuperándose, paso a paso. Estará por aquí un par de días, disfrutando de la ciudad de Miami, eso es todo lo que hablamos. Luego con Jimmy también, tiene un partido muy importante mañana, así que le deseo buena suerte, espero llegar a tiempo para verlo”.

Finalmente, fue consultado sobre si lo motiva más esta clase de presencias: "Me gusta, no voy a mentir. Verlos en la grada observando mi partido, obviamente, es algo que me genera mucha motivación para salir ahí fuera y subir mi nivel, para tratar de hacer cosas que disfruten viendo desde su asiento. Eso es todo lo que estaba pensando, aunque al mismo tiempo tenía que concentrarme para ganar el partido. Tuve que sacar mi mejor nivel para dominar el encuentro y creo que lo hice bastante bien, espero que lo hayan disfrutado".