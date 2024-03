La Selección argentina fue a ver a los Lakers de LeBron James: la desopilante perlita de Scaloni

El plantel de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, presenciaron anoche el partido entre Los Angeles Lakers e Indiana Pacers que terminó con triunfo del equipo de LeBron James por un abultado marcador de 150-145. "Los Campeones en L.A.!", publicó la cuenta oficial de la franquicia con un par de fotos en las que aparecían Ángel Di María o Nicolás Otamendi.

Sin embargo la perlita de la noche estuvo a cargo del entrenador quien, antes de ingresar al estadio se 'enamoró' de un buzo de los Lakers color amarillo que quiso comprar en el instante. Pero inmediatamente notó que no tenía dinero encima y le pidió a Aimar: “Me compro ese buzo ya. Pablo, ¿tenés para pagar ahí vos?”.

Ante el apuro para ingresar, el DT habló con el vendedor y le dijo: “Nosotros lo compramos. No te vayas eh” y, acto seguido, se escucha que el Payasito aporta un "dale" para dejar tranquilo al de Pujato que hasta recibió el aviso de otro de los integrantes del cuerpo técnico de que no era una prenda original. "Qué me importa que sea trucho", respondió con naturalidad.

Tuvieron suerte los albicelestes con el encuentro que escogieron para ver en el estadio Crypto.com Arena de la ciudad californiana ya que los Lakers no anotaban tantos puntos en un encuentro desde 1987 y el duelo fue un recital ofensivo de ataques sin descanso por ambas partes, aunque la gran incógnita es saber si Scaloni se compró el buzo.