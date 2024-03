El picante mensaje de Francescoli para la interna de River por las críticas a Demichelis: “Fue siempre un club con mucha…”

El carácter amistoso del partido y la presencia de un equipo alternativo pueden atenuar su impacto, pero la caída de River ante Independiente Rivadavia se trata de un llamado de atención significativo para futuras acciones. Aunque no se registraron abucheos ni cánticos contra Martín Demichelis, el desempeño en el Malvinas Argentinas dejó al entrenador con preocupación.

Demichelis trabaja pensando en el futuro.

Sin embargo, la verdadera medida se tomará en los próximos partidos contra Huracán y Deportivo Táchira, ya que lo ocurrido contra Mendoza no altera el análisis previo realizado por Enzo Francescoli: "River siempre ha sido un club con mucha política interna y muchas veces esto sucede".

"No es fácil después de ocho años de estar con una forma de ser y de estar como era Marcelo (Gallardo) y los cambios muchas veces producen mucha angustia a la gente", expresó que ídolo, que inmediatamente resaltó los méritos del actual entrenador: "El club no ha cambiado su identidad, y ganar o perder a veces también son circunstancias de este deporte. Si no ganarían siempre los mismos, y yo, al menos esto más personal, confío mucho Martín, por el camino en el que estamos y vamos muy bien".

Luego, se refirió a la consagración en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes: "Los títulos o los momentos producen buenos estados de ánimo y el fútbol, como cualquier otra actividad, depende mucho del estado de ánimo y lograr un título ahora fue importante. Nosotros estamos muy contentos con Martín, el plantel también, así que vamos por buen camino. Veremos cómo termina ahora el campeonato y sobre todo cómo arranca la Copa que para nosotros es muy importante".