La polémica frase de Tevez sobre el arbitraje de Mastrángelo en Independiente-Laferrere: “Sabemos que va a ser…”

A pesar de la victoria de Independiente ante Laferrere por 3-0 en el debut de la Copa Argentina para avanzar a los 16avos de final, Carlos Tevez no se fue conforme, ya que al finalizar el partido no pudo esquivar su molestia con el arbitraje

Algunas decisiones de Hernán Mastrángelo perjudicaron a los dirigidos por el Apache: el juez fue muy permisivo con los jugadores del Villero y en total en el encuentro se pudieron haber cobrado cuatro penales que si hubiesen sancionado, no habría nada que objetar. Además, no convalidó un gol a los 17 minutos por una supuesta falta de Ávalos a Morel que no fue.

Tevez, enojado con el arbitraje otra vez.

Carlitos, que ya había sufrido problemas con Pablo Dóvalo tras el polémico choque con Barracas Central, se expresó sobre lo que sintió en esta ocasión: "¿El arbitraje? Muchachos, sabemos que la cosa va a ser así hasta el final. Nos tenemos que callar y seguir haciendo méritos para ganar, sea contra el árbitro o contra cualquiera".

Por otro lado, Tevez sorprendió a todos con su decisión de no estar en la Noche del Rey, que será este sábado: "No voy a ir, no me parece justo porque no están invitados todos los jugadores del plantel".

También se refirió al gol que convirtió Jhonny Quiñónez, el futbolista ecuatoriano al que hace un tiempo atrás salió a bancar tras algunos malos comentarios: "Los compañeros le mostraron su apoyo porque las críticas hacia él son desmedidas".

"Es un error que se diga que lo pedí yo. Fue una evaluación y una decisión del cuerpo técnico junto con la dirigencia", completó el DT de Independiente, que pelea en los primeros puestos de la Copa de la Liga y ahora avanzó de ronda en la Copa Argentina.